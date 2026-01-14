Acesse sua conta
Big Fone toca pela primeira vez no BBB 26 nesta quinta-feira (15)

Primeira ligação da temporada garante imunidade e poder de indicação direta ao Paredão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:00

Tadeu Schmidt no Big Fone
Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

O primeiro Big Fone do Big Brother Brasil 26 já tem data marcada para tocar. A ligação acontece nesta quinta-feira (15), durante o programa ao vivo, conforme detalhou Tadeu Schmidt ao explicar a dinâmica da semana exibida nesta terça-feira (13).

Nesta edição, a produção preparou uma novidade. Três aparelhos de Big Fone serão instalados na casa e vão tocar ao mesmo tempo. O público será responsável por votar e decidir qual deles transmitirá a mensagem válida para o participante que atender.

Quem atender o Big Fone escolhido pelo público garante imunidade imediata e ainda conquista o poder de indicar diretamente uma pessoa para o primeiro Paredão da temporada. O participante emparedado, por sua vez, terá direito a um Contragolpe e poderá puxar mais alguém para a berlinda.

A formação do Paredão segue no domingo (18), quando os brothers e sisters vão se reunir para a votação da casa. A expectativa é que a primeira ligação do Big Fone já provoque reviravoltas importantes no jogo logo nos primeiros dias do reality.

