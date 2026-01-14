Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Henri Castelli deixa casa do BBB 26 e é levado ao hospital após ter convulsão durante prova de resistência

Ator precisou deixar a disputa para realizar exames

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:51

Henri Castelli durante a 1ª Prova do Líder do BBB 26
Henri Castelli durante a 1ª Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

O ator Henri Castelli deixou temporariamente a casa do BBB 26 e foi encaminhado a um hospital na manhã desta quarta-feira (14) após passar mal durante a Prova do Líder. Ele sofreu uma convulsão enquanto participava da disputa, que é de resistência, e precisou ser atendido pela equipe médica do programa. Ainda não se sabe se ele retornará ao confinamento - isso será definido após avaliação dos médicos.

A informação foi confirmada pela TV Globo, por meio de sua assessoria. Em comunicado, a emissora informou que o participante recebeu atendimento imediato no local e, em seguida, foi levado para um hospital para a realização de exames. Segundo a produção, Henri estava consciente após o atendimento.

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
Edílson Capetinha por Globoplay/Reprodução
Sarah Andrade por Globoplay/Reprodução
Jonas Sulzbach por Globoplay/Reprodução
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
1 de 7
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução

A primeira Prova do Líder do BBB 26 começou ainda na noite de terça-feira (13). Por volta das 9h desta quarta-feira (14), Henri passou mal e caiu na piscina de bolinhas que faz parte da dinâmica da prova. Outros participantes perceberam a situação e alertaram a produção, o que levou à interrupção imediata da competição.

Após o atendimento médico inicial, os brothers que continuavam na disputa foram informados pela direção do programa sobre o estado de saúde do ator e orientados a retomar a prova. A produção comunicou que Henri estava sob cuidados médicos.

Leia mais

Imagem - Produção do BBB 26 é criticada por demora no atendimento a Henri Castelli

Produção do BBB 26 é criticada por demora no atendimento a Henri Castelli

Imagem - Como está Henri Castelli? Ator sofreu convulsão na Prova do Líder do BBB 26

Como está Henri Castelli? Ator sofreu convulsão na Prova do Líder do BBB 26

Imagem - BBB 26: Henri Castelli sofre convulsão durante Prova do Líder: 'Ele está virando o olho'

BBB 26: Henri Castelli sofre convulsão durante Prova do Líder: 'Ele está virando o olho'

O episódio repercutiu nas redes sociais. A jornalista Roberta Nuñez, amiga de Henri Castelli, comentou o ocorrido e criticou a postura de parte dos participantes durante o momento de emergência, destacando a gravidade da situação e a importância da solidariedade em situações que vão além do jogo.

Até o momento, não há novas informações sobre a permanência de Henri Castelli no reality após a realização dos exames médicos.

Tags:

Henri Castelli

Mais recentes

Imagem - Câncer e Leão recebem notícia emocionante, enquanto Virgem vive grande bênção financeira a partir de hoje (14 de janeiro)

Câncer e Leão recebem notícia emocionante, enquanto Virgem vive grande bênção financeira a partir de hoje (14 de janeiro)
Imagem - Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas
Imagem - É spoiler? Léo Santana posa com abadá do Carnaval 2026 e levanta suspeitas

É spoiler? Léo Santana posa com abadá do Carnaval 2026 e levanta suspeitas

MAIS LIDAS

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
01

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
03

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D

Imagem - Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)
04

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)