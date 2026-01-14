SAÚDE

Henri Castelli deixa casa do BBB 26 e é levado ao hospital após ter convulsão durante prova de resistência

Ator precisou deixar a disputa para realizar exames

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:51

Henri Castelli durante a 1ª Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

O ator Henri Castelli deixou temporariamente a casa do BBB 26 e foi encaminhado a um hospital na manhã desta quarta-feira (14) após passar mal durante a Prova do Líder. Ele sofreu uma convulsão enquanto participava da disputa, que é de resistência, e precisou ser atendido pela equipe médica do programa. Ainda não se sabe se ele retornará ao confinamento - isso será definido após avaliação dos médicos.

A informação foi confirmada pela TV Globo, por meio de sua assessoria. Em comunicado, a emissora informou que o participante recebeu atendimento imediato no local e, em seguida, foi levado para um hospital para a realização de exames. Segundo a produção, Henri estava consciente após o atendimento.

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência 1 de 7

A primeira Prova do Líder do BBB 26 começou ainda na noite de terça-feira (13). Por volta das 9h desta quarta-feira (14), Henri passou mal e caiu na piscina de bolinhas que faz parte da dinâmica da prova. Outros participantes perceberam a situação e alertaram a produção, o que levou à interrupção imediata da competição.

Após o atendimento médico inicial, os brothers que continuavam na disputa foram informados pela direção do programa sobre o estado de saúde do ator e orientados a retomar a prova. A produção comunicou que Henri estava sob cuidados médicos.

O episódio repercutiu nas redes sociais. A jornalista Roberta Nuñez, amiga de Henri Castelli, comentou o ocorrido e criticou a postura de parte dos participantes durante o momento de emergência, destacando a gravidade da situação e a importância da solidariedade em situações que vão além do jogo.