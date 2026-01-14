Acesse sua conta
Produção do BBB 26 é criticada por demora no atendimento a Henri Castelli

Ator sofreu convulsão durante Prova do Líder

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 11:12

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência Crédito: Globoplay/Reprodução

A produção do Big Brother Brasil 26 virou alvo de críticas nas redes sociais após o atendimento prestado a Henri Castelli durante a Prova do Líder de resistência. O ator passou mal na manhã desta quarta-feira (14), sofreu uma convulsão e precisou ser retirado às pressas da dinâmica para receber cuidados médicos.

Durante a prova, Henri caiu repentinamente no chão, o que levou os demais participantes a interromperem a disputa e pedirem ajuda imediata à produção. Alguns brothers relataram que o ator estaria tendo uma convulsão, o que aumentou a tensão no ambiente.

Pouco depois, a equipe médica do programa entrou no local e retirou o participante da prova. A voz do diretor de prova do BBB 26 surgiu e tranquilizou os concorrentes. "O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem. Todas as providências médicas estão sendo tomadas", informou.

Apesar da atualização oficial, o motivo exato do mal-estar de Henri Castelli ainda não foi detalhado nem pela produção do reality nem pela equipe do ator. Até a publicação desta matéria, o artista ainda não tinha retornado ao jogo.

Nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, internautas reagiram com indignação à condução do episódio. Muitos apontaram uma suposta demora da produção em intervir.

"Absurdo! Henri Castelli tendo uma crise de convulsão e a produção agindo com calma", escreveu um usuário. Outro comentou: "Que horrível isso do Henri Castelli e tudo sendo filmado. O pior é a demora da produção ir lá ajudar, parecia que estavam indo em câmera lenta. Pelo amor de Deus, o homem está convulsionando".

Também houve quem destacasse a gravidade da situação. "Gente, que demora para atender o Henri. Isso é seríssimo e a produção demorou muito para fazer o atendimento. Nesses casos, todo tempo é precioso", escreveu outro internauta.

ATENÇÃO: IMAGENS SENSÍVEIS

