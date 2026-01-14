Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram desafio de resistência

Veja quem já saiu e quem continua na disputa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 06:34

Primeira Prova do Líder do BBB 26
Primeira Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução

A primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2026 é de resistência. A disputa teve início na noite de terça-feira (13) e, até o início da manhã desta quarta-feira (14), 12 participantes continuavam na atividade, entre Camarotes, Veteranos e Pipocas.

Sol Vega, Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele Albuquerque, Edilson Capetinha, Breno Corã, Marcelo Alves, Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana Morais, Maxiane Rodrigues e Henri Castelli ainda estão no provôdromo.

Pipocas são escolhidos para participar do BBB 26

Casa de Vidro Centro-Oeste por Divulgação
Casa de Vidro Centro-Oeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Norte por Reprodução
Casa de Vidro Norte por Reprodução
Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
1 de 10
Casa de Vidro Centro-Oeste por Divulgação

Ana Paula Renault foi a primeira a sair da competição, ainda no programa ao vivo. Ela foi eliminada por Brigido, que venceu a rodada eliminatória no início da disputa. Já o próprio Brigido deixou a prova na sequência, após tropeçar por volta de 1h40 da manhã.

Jordana venceu a segunda rodada eliminatória e tirou Juliano Floss da disputa. Pedro saiu na sequência, após se distrair. Ele chorou muito lamentando a derrota. Solange Couto reclamou da falta de água e desistiu. Depois, veio a eliminação de Samira. Jonas Sulzbach ganhou a outra rodada eliminatória e escolheu eliminar Paulo Augusto. Aline Campos decidiu deixar a prova, e Milena foi eliminada ao pular da plataforma antes da hora.

Como funciona a prova?

Os participantes foram posicionados ao redor de uma piscina de bolinhas. Quando um sinal sonoro é disparado, eles devem procurar um cartão com produtos do patrocinador e posicioná-lo em um nicho. Em seguida, saem da piscina e aguardam. Em seguida, será anunciado pela produção qual o produto escolhido da vez.

Quem retirar o cartão específico será o vencedor da rodada, terá o direito de tirar um participante da prova e descansar. Se mais de um participante acertar, vale quem colocou o item primeiro no suporte.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Participantes encontram fezes na parede do Quarto Branco do BBB 26

VÍDEO: Participantes encontram fezes na parede do Quarto Branco do BBB 26

Imagem - Ricardinho aperta o botão vermelho do Quarto Branco do BBB 26 e desiste do reality

Ricardinho aperta o botão vermelho do Quarto Branco do BBB 26 e desiste do reality

Imagem - Saiba por que Solange Couto entrou no BBB 26 após garantir que nunca aceitaria: 'Deus me livre e guarde'

Saiba por que Solange Couto entrou no BBB 26 após garantir que nunca aceitaria: 'Deus me livre e guarde'

Tags:

Bbb tv Globo Reality Show Reality bbb 26 Líder Prova big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)
Imagem - Milena e Sol Vega trocam farpas e batem boca durante Prova do Líder do BBB 26: 'Late mais alto'

Milena e Sol Vega trocam farpas e batem boca durante Prova do Líder do BBB 26: 'Late mais alto'
Imagem - Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes recebem um presente inesperado do universo que destrava decisões importantes hoje (14 de janeiro)

Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes recebem um presente inesperado do universo que destrava decisões importantes hoje (14 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - 'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida
01

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida

Imagem - Quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram desafio de resistência
02

Quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram desafio de resistência

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
03

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
04

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D