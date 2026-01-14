TELEVISÃO

Quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram desafio de resistência

Veja quem já saiu e quem continua na disputa

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 06:34

Primeira Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução

A primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2026 é de resistência. A disputa teve início na noite de terça-feira (13) e, até o início da manhã desta quarta-feira (14), 12 participantes continuavam na atividade, entre Camarotes, Veteranos e Pipocas.

Sol Vega, Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele Albuquerque, Edilson Capetinha, Breno Corã, Marcelo Alves, Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana Morais, Maxiane Rodrigues e Henri Castelli ainda estão no provôdromo.

Ana Paula Renault foi a primeira a sair da competição, ainda no programa ao vivo. Ela foi eliminada por Brigido, que venceu a rodada eliminatória no início da disputa. Já o próprio Brigido deixou a prova na sequência, após tropeçar por volta de 1h40 da manhã.

Jordana venceu a segunda rodada eliminatória e tirou Juliano Floss da disputa. Pedro saiu na sequência, após se distrair. Ele chorou muito lamentando a derrota. Solange Couto reclamou da falta de água e desistiu. Depois, veio a eliminação de Samira. Jonas Sulzbach ganhou a outra rodada eliminatória e escolheu eliminar Paulo Augusto. Aline Campos decidiu deixar a prova, e Milena foi eliminada ao pular da plataforma antes da hora.

Como funciona a prova?

Os participantes foram posicionados ao redor de uma piscina de bolinhas. Quando um sinal sonoro é disparado, eles devem procurar um cartão com produtos do patrocinador e posicioná-lo em um nicho. Em seguida, saem da piscina e aguardam. Em seguida, será anunciado pela produção qual o produto escolhido da vez.