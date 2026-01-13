VÍDEO: Participantes encontram fezes na parede do Quarto Branco do BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:14
Os participantes do Quarto Branco do BBB 26 ficaram em choque ao se depararem com uma cena nada agradável na noite desta terça-feira (13). Os candidatos das regiões do Brasil que disputam uma vaga no reality encontraram fezes espalhadas nas paredes do banheiro.
A situação repercutiu rapidamente entre os participantes, que comentaram o episódio com indignação durante a dinâmica. Pouco tempo depois, imagens e relatos passaram a circular nas redes sociais, gerando repercussão e críticas do público.
BBB 26
Os candidatos seguem na disputa por vagas no reality, enquanto o episódio virou um dos assuntos mais comentados da noite entres os fãs do BBB.