BBB 26

Ricardinho apertar o botão vermelho do Quarto Branco do BBB 26 e desiste do reality

Candidato da região Norte vinha incomodando outras pessoas durante dinâmica

Felipe Sena

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:06

Ricardinho desistiu do jogo Crédito: Reprodução | Gshow

Depois de nem mesmo ter entrado na casa do BBB 26, e já colecionar algumas polêmicas, Ricardinho apertou o botão vermelho no Quarto Branco e desistiu do reality show, na tarde desta terça-feira (13), após 12h de prova.

Agora, restam oito candidatos que disputam vagas no time Pipoca do BBB 26: Livia, da região Norte, Elusa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo, da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste.

Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 1 de 10

Outros candidatos comentaram a desistência de Ricardinho. “Ele cavou a própria cova. Nunca se atira contra um exército”, disse Matheus. “Ele fez a estratégia dele. Se foi bom ou não. Eu sabia que ele não estava bem, ele estava fingindo que estava bem”, comentou Rafaella.

"Isso é aprendizado para todas as pessoas que, se você está mal psicologicamente, você tem que expressar. Se você está mal, não é feio pedir ajuda. O que ele fez agora é de homem pra caramba", complementou o candidato do Sul.

Atitudes de Ricardinho durante confinamento

Ao longo da madrugada, a postura de Ricardinho no Quarto Branco incomodou outros candidatos e até mesmo os internautas. Na madrugada, ele abriu todas as latas de água e atrapalhou o sono dos confinados.

“Que raiva que me deu, acho que disse todos os palavrões ali”, comentou Elisa nesta manhã. Nas redes sociais, a postura de Ricardinho incomodou algumas pessoas, mas a maioria disse que estava gostando de sua estratégia de jogo.

O Quarto Branco

A dinâmica do Quarto Branco teve início na noite desta segunda-feira (12), na estreia do programa, reunindo os candidatos das Casas de Vidro que não venceram a votação do público.