BBB 26: Justiça penhora bens de Brígido após calote

Empresário do Amazonas, escolhido pelo público para a Casa de Vidro da região Norte, teve R$ 37 mil bloqueados para quitar débito com a Localiza

Fernanda Varela

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:01

Casa de Vidro Norte

O empresário Brígido Neto, de 34 anos, um dos participantes do Big Brother Brasil 26, entrou no reality em busca do prêmio de R$ 3 milhões depois de ter bens e valores de sua empresa penhorados pela Justiça em um processo envolvendo uma dívida com a Localiza, empresa de aluguel de carros. Ao todo, cerca de R$ 37 mil foram bloqueados das contas bancárias para quitar o débito.

A ação foi movida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), apesar de Brígido Neto e o Colégio Brígido Nogueira, empresa da família localizada em Manaus, serem do Amazonas. Isso ocorreu porque o foro de Minas Gerais foi o escolhido no contrato de confissão de dívida firmado com a Localiza.

Em junho, o TJMG determinou a realização de uma pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, o Sisbajud, por meio do mecanismo conhecido como “teimosinha”. O procedimento permite que o sistema faça buscas automáticas por valores em contas e investimentos dos devedores por até 30 dias, até encontrar saldo disponível para bloqueio.

Somente em outubro a Justiça autorizou o levantamento dos valores para penhora. A dívida girava em torno de R$ 27,4 mil, mas os juros e correções elevaram o total em mais de R$ 9,5 mil ao longo do processo, chegando aos R$ 37 mil bloqueados.

“Realizado o bloqueio, proceda a imediata transferência do valor bloqueado para a conta judicial à disposição deste Juízo”, escreveu a juíza Adriana Garcia Rabelo, da 16ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, em uma das decisões do processo.

A ação judicial teve início em fevereiro de 2023, quando a Localiza acionou o TJMG alegando falta de pagamento de um contrato de confissão de dívida assinado por Brígido Neto e pelo colégio da família. O débito original, registrado em outubro de 2022, era de R$ 30 mil, referente ao aluguel de carros e acessórios, incluindo danos e multas. O valor havia sido parcelado em 20 vezes de R$ 1,5 mil.

“A dívida acima confessada, consolida e engloba única e exclusivamente os débitos decorrentes do contrato de aluguel de carros e seus acessórios, que incluem, mas não se limitam a avarias e multas, feitas pela CREDORA à DEVEDORA”, diz trecho do contrato ao qual a coluna teve acesso.

Segundo documentos obtidos, Brígido Neto e o colégio pagaram apenas as duas primeiras parcelas, o que levou a Localiza a acionar judicialmente os devedores, conforme previsto no contrato. Houve ainda uma tentativa de acordo em janeiro de 2023, que acabou não sendo concretizada.

A apuração indica que, com a penhora dos valores, o TJMG está próximo de encerrar o processo, já que a dívida foi quitada e não houve recurso das decisões.

Procurada, a equipe de Brígido Neto não respondeu até a publicação da reportagem. A Localiza informou, em nota, que “não comenta questões judiciais e reforça que, sempre que necessário, colabora com as autoridades compartilhando as informações que lhe são solicitadas”.

Brígido Neto foi escolhido pelo público como um dos representantes da Casa de Vidro da região Norte do BBB 26, ao lado da influenciadora Marciele Albuquerque. Nascido em Manaus, ele é diretor de uma escola privada fundada pela família há mais de 40 anos e se identifica como “mentor de escolas” em seu perfil nas redes sociais.