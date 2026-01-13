Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Justiça penhora bens de Brígido após calote

Empresário do Amazonas, escolhido pelo público para a Casa de Vidro da região Norte, teve R$ 37 mil bloqueados para quitar débito com a Localiza

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:01

Casa de Vidro Norte
Casa de Vidro Norte Crédito: Reprodução

O empresário Brígido Neto, de 34 anos, um dos participantes do Big Brother Brasil 26, entrou no reality em busca do prêmio de R$ 3 milhões depois de ter bens e valores de sua empresa penhorados pela Justiça em um processo envolvendo uma dívida com a Localiza, empresa de aluguel de carros. Ao todo, cerca de R$ 37 mil foram bloqueados das contas bancárias para quitar o débito.

Casa do BBB 26

confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
1 de 25
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy

A ação foi movida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), apesar de Brígido Neto e o Colégio Brígido Nogueira, empresa da família localizada em Manaus, serem do Amazonas. Isso ocorreu porque o foro de Minas Gerais foi o escolhido no contrato de confissão de dívida firmado com a Localiza.

Em junho, o TJMG determinou a realização de uma pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, o Sisbajud, por meio do mecanismo conhecido como “teimosinha”. O procedimento permite que o sistema faça buscas automáticas por valores em contas e investimentos dos devedores por até 30 dias, até encontrar saldo disponível para bloqueio.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Web aponta racismo no BBB 26 após fala de participante

VÍDEO: Web aponta racismo no BBB 26 após fala de participante

Imagem - FOTOS: conheça o 'Batmóvel' de R$ 8,3 milhões de Neymar

FOTOS: conheça o 'Batmóvel' de R$ 8,3 milhões de Neymar

Imagem - Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Somente em outubro a Justiça autorizou o levantamento dos valores para penhora. A dívida girava em torno de R$ 27,4 mil, mas os juros e correções elevaram o total em mais de R$ 9,5 mil ao longo do processo, chegando aos R$ 37 mil bloqueados.

“Realizado o bloqueio, proceda a imediata transferência do valor bloqueado para a conta judicial à disposição deste Juízo”, escreveu a juíza Adriana Garcia Rabelo, da 16ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, em uma das decisões do processo.

A ação judicial teve início em fevereiro de 2023, quando a Localiza acionou o TJMG alegando falta de pagamento de um contrato de confissão de dívida assinado por Brígido Neto e pelo colégio da família. O débito original, registrado em outubro de 2022, era de R$ 30 mil, referente ao aluguel de carros e acessórios, incluindo danos e multas. O valor havia sido parcelado em 20 vezes de R$ 1,5 mil.

“A dívida acima confessada, consolida e engloba única e exclusivamente os débitos decorrentes do contrato de aluguel de carros e seus acessórios, que incluem, mas não se limitam a avarias e multas, feitas pela CREDORA à DEVEDORA”, diz trecho do contrato ao qual a coluna teve acesso.

Segundo documentos obtidos, Brígido Neto e o colégio pagaram apenas as duas primeiras parcelas, o que levou a Localiza a acionar judicialmente os devedores, conforme previsto no contrato. Houve ainda uma tentativa de acordo em janeiro de 2023, que acabou não sendo concretizada.

A apuração indica que, com a penhora dos valores, o TJMG está próximo de encerrar o processo, já que a dívida foi quitada e não houve recurso das decisões.

Procurada, a equipe de Brígido Neto não respondeu até a publicação da reportagem. A Localiza informou, em nota, que “não comenta questões judiciais e reforça que, sempre que necessário, colabora com as autoridades compartilhando as informações que lhe são solicitadas”.

Brígido Neto foi escolhido pelo público como um dos representantes da Casa de Vidro da região Norte do BBB 26, ao lado da influenciadora Marciele Albuquerque. Nascido em Manaus, ele é diretor de uma escola privada fundada pela família há mais de 40 anos e se identifica como “mentor de escolas” em seu perfil nas redes sociais.

O empresário também declarou fazer parte do Legendários, um grupo cristão exclusivo para homens que já contou com a participação de figuras como Pablo Marçal e o youtuber Thiago Nigro em retiros espirituais. Engenheiro de produção, Brígido Neto disse ainda que já demitiu a própria mãe, torce para o São Paulo e é apaixonado por esportes.

Mais recentes

Imagem - 3 signos entram hoje (13 de janeiro) em um ciclo de inspiração, coragem e decisões que mudam tudo

3 signos entram hoje (13 de janeiro) em um ciclo de inspiração, coragem e decisões que mudam tudo
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme sobre cão que sonha em voltar a ver o dono nesta terça-feira (13 de janeiro)

Sessão da Tarde exibe filme sobre cão que sonha em voltar a ver o dono nesta terça-feira (13 de janeiro)
Imagem - Colher de pau na panela? O motivo vai mudar a forma como você cozinha macarrão

Colher de pau na panela? O motivo vai mudar a forma como você cozinha macarrão

MAIS LIDAS

Imagem - Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho
01

Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
02

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
03

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?
04

Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?