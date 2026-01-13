Acesse sua conta
VÍDEO: Web aponta racismo no BBB 26 após fala de participante

Diálogo entre Paulo Augusto e Milena Moreira viralizou logo na estreia do reality e reacendeu debate sobre racismo estrutural nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:57

BBB 26
BBB 26 Crédito: Reprodução

A estreia do Big Brother Brasil 26, na noite desta segunda-feira (12), já começou cercada de polêmicas. Um diálogo entre os participantes Paulo Augusto e Milena Moreira passou a ser apontado por internautas como um possível caso de racismo dentro da casa mais vigiada do país, gerando forte repercussão nas redes sociais.

O momento que deu início ao debate aconteceu quando Paulo se aproximou de Milena e perguntou se ela também era participante do reality show. “Você é participante também?”, questionou ele. Surpresa com a abordagem, Milena respondeu “Óbvio. Você achou que eu fosse o quê?”. Na sequência, a mineira ainda completou “Já vi que você tem uma pegada agroboy”.

O trecho do diálogo foi rapidamente recortado e passou a circular no X, antigo Twitter, onde dividiu opiniões. Para parte do público, a pergunta feita por Paulo teria sido influenciada por estereótipos raciais, o que levantou críticas sobre a forma como Milena foi abordada logo nos primeiros momentos do programa.

“Se fosse branca, ele não faria essa pergunta, mas o povo vai falar que é mimimi”, escreveu uma internauta. Outro perfil comentou “Achei super sem noção. Não importa a animação, porque cada um reage do seu jeito. Mas ela seria o quê então se não fosse participante?”. Já um terceiro usuário classificou a situação como “O racismo estrutural gritando naquele exato momento”.

Por outro lado, também houve quem saísse em defesa de Paulo Augusto. Alguns internautas afirmaram que a fala poderia ter sido apenas um equívoco comum nos primeiros minutos de confinamento, quando os participantes ainda estão se conhecendo. “Na fala dele não tem nada de mais, ele às vezes estava nervoso na emoção”, escreveu um usuário.

A cena e as reações do público transformaram o assunto em um dos temas mais comentados nas redes logo após a estreia do BBB 26, mostrando que, mais uma vez, o reality também será palco de discussões sociais além do jogo.

Tags:

bbb 26

