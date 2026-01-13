ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta terça-feira (13 de janeiro) anuncia: 3 signos vão receber notícia que mudam tudo

Para três signos, uma notícia de alto impacto muda o rumo de algo que vinha sendo esperado, temido ou simplesmente ignorado.

Fernanda Varela

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A vibração espiritual desta terça-feira (13) é de revelações, respostas e informações que chegam para virar páginas importantes da vida. O Anjo da Guarda atua hoje como mensageiro, trazendo verdades, propostas ou avisos que não podem mais ser adiados. Para três signos, uma notícia de alto impacto muda o rumo de algo que vinha sendo esperado, temido ou simplesmente ignorado.

Áries

Para Áries, a notícia vem ligada a trabalho, dinheiro ou um projeto que estava parado. O Anjo da Guarda indica que algo que parecia indefinido se esclarece de forma rápida. Pode ser uma proposta, uma resposta ou uma confirmação que exige decisão imediata. O recado espiritual é agir com coragem, mas sem impulsividade, porque essa informação abre uma porta que não deve ser desperdiçada.

Câncer

Câncer recebe uma notícia ligada a sentimentos, família ou uma pessoa importante do passado. O Anjo da Guarda mostra que algo escondido vem à tona e muda sua percepção sobre uma situação. Apesar do impacto inicial, essa revelação tem o propósito de libertar você de ilusões e trazer mais verdade para sua vida emocional.

Sagitário

Para Sagitário, a mensagem chega como uma oportunidade inesperada ou um convite que mexe com planos de futuro. O Anjo da Guarda indica que essa notícia pode envolver viagem, mudança, estudos ou algo que amplia seus horizontes. Mesmo que cause surpresa, ela tem potencial de abrir um novo ciclo de crescimento.

