Crise ou recomeço no amor: 4 signos terão momento decisivo nos próximos dias

Nos próximos dias, os astros indicam que esse dilema vai se manifestar com força especial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:00

Signos no amor
Signos no amor Crédito: Reprodução

Os relacionamentos vivem fases de intensidade, afastamento, dúvidas e reconexões. Nem sempre é fácil entender se um período difícil é apenas uma turbulência passageira ou o sinal de que algo mais profundo precisa mudar. Nos próximos dias, os astros indicam que esse dilema vai se manifestar com força especial para quatro signos do zodíaco, que entram em uma fase de virada emocional, marcada por decisões, conversas difíceis e possibilidade real de transformação nos vínculos afetivos.

O céu atual ativa movimentos ligados à revisão de padrões emocionais, responsabilidade afetiva e maturidade. Não é um período de rupturas automáticas, mas de verdade. Relações que estão apoiadas em diálogo, respeito e compromisso tendem a sair mais fortes. Já aquelas sustentadas por medo, carência ou acomodação serão colocadas à prova.

Áries

Para Touro, o momento traz confrontos emocionais que não podem mais ser evitados. Situações que vinham sendo empurradas com a barriga surgem agora com clareza. A impulsividade típica do signo precisa dar lugar à escuta e à reflexão. Um diálogo honesto pode provocar uma crise, mas também abrir caminho para um recomeço mais verdadeiro dentro da própria relação.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Câncer

Câncer sente esse trânsito de forma profunda, pois envolve apego, memórias e vínculos emocionais antigos. O céu pede que o signo olhe para o que já não nutre mais o coração. Pode ser o momento de redefinir limites, curar mágoas antigas ou até ressignificar a forma de amar. Há potencial para uma reconexão poderosa, desde que haja coragem para mudar padrões.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Aquário

Aquário vive um teste de equilíbrio nos relacionamentos. O desejo de agradar e manter a harmonia pode entrar em conflito com necessidades que vêm sendo ignoradas. A fase pede mais autenticidade. Dizer o que sente, mesmo que gere desconforto, será essencial para decidir se a relação evolui para um novo patamar ou se precisa de um recomeço em novas bases.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

Para Peixes, Saturno, seu planeta regente, intensifica o chamado à responsabilidade emocional. O signo pode perceber que já não dá para sustentar relações baseadas apenas em dever ou rotina. É hora de avaliar se há troca, parceria e projetos em comum. Crises que surgirem agora têm o objetivo de alinhar o amor à vida real, e não às expectativas do passado.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Para esses quatro signos, os próximos dias funcionam como um divisor de águas no campo afetivo. O céu não aponta necessariamente para términos, mas para escolhas conscientes. Crise e recomeço caminham juntos neste momento, e tudo o que for encarado com sinceridade tende a levar a relações mais sólidas ou a libertações necessárias. O mais importante será não ignorar o que o coração e os sinais estão tentando mostrar.

