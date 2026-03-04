Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) destravar o seu dinheiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de março de 2026 às 06:00
Se você sentiu que o mundo estava de cabeça para baixo ontem, pode comemorar: nesta quarta-feira, 4 de março de 2026, a Lua ingressa no signo de Libra, trazendo aquele "refresco" que a gente tanto precisava. Saímos da cobrança e do perfeccionismo de Virgem para mergulhar em uma energia de beleza, justiça e, principalmente, equilíbrio.
Com o Sol ainda brilhando em Peixes, o clima é de gentileza. Sabe o que isso significa para o seu bolso? Que hoje a sorte não vem pelo esforço bruto, mas pela intuição aliada aos bons contatos. É o dia ideal para fazer aquele bolão com amigos ou buscar parcerias onde todo mundo sai ganhando. A justiça está no ar, e quem joga com leveza tem mais chances de ser recompensado.
