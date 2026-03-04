Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) destravar o seu dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu que o mundo estava de cabeça para baixo ontem, pode comemorar: nesta quarta-feira, 4 de março de 2026, a Lua ingressa no signo de Libra, trazendo aquele "refresco" que a gente tanto precisava. Saímos da cobrança e do perfeccionismo de Virgem para mergulhar em uma energia de beleza, justiça e, principalmente, equilíbrio.

Com o Sol ainda brilhando em Peixes, o clima é de gentileza. Sabe o que isso significa para o seu bolso? Que hoje a sorte não vem pelo esforço bruto, mas pela intuição aliada aos bons contatos. É o dia ideal para fazer aquele bolão com amigos ou buscar parcerias onde todo mundo sai ganhando. A justiça está no ar, e quem joga com leveza tem mais chances de ser recompensado.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O foco hoje sai de você e vai para o "outro". No amor e no trabalho, o segredo é ouvir mais e falar menos. Use a diplomacia para fechar acordos; bater de frente não vai te levar a lugar nenhum agora.
  • Números da sorte: 7, 25, 41

  • Touro (20/04 a 20/05)
    A beleza está nos detalhes. Organizar seu espaço de trabalho com um toque de carinho vai aumentar sua produtividade. No amor, pequenos gestos de equilíbrio vão deixar a relação muito mais sólida.
  • Números da sorte: 6, 15, 33

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    A Lua está em um signo amigo e você está puro charme! Sua comunicação está magnética, excelente para vender ideias ou flertar. O dia pede diversão e leveza.
  • Números da Sorte: 3, 11, 29

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O seu porto seguro é o foco do dia. Você vai sentir vontade de deixar a casa mais bonita e acolhedora. No trabalho, busque estabilidade emocional para não se perder nas tarefas.
  • Números da sorte: 2, 18, 44

  • Leão (23/07 a 22/08)
    Dia de circular e conversar. Trocas de ideias e elogios sinceros vão abrir portas que você nem imaginava. Ótimo momento para passeios curtos e reuniões produtivas.
  • Números da sorte: 5, 22, 39

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Você está em busca de conforto e valorização. No lado financeiro, é um ótimo dia para organizar o orçamento com elegância. No amor, o pé no chão e o conforto material falam mais alto.
  • Números da sorte: 10, 28, 47

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    A Lua chegou no seu signo e o brilho é todo seu. Seu senso de justiça e equilíbrio farão com que as pessoas busquem sua opinião. Aproveite esse magnetismo para atrair o que deseja.
  • Números da sorte: 1, 19, 30

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    O dia pede um pouco de recolhimento e silêncio. Atue nos bastidores e finalize o que exige discrição. Sua intuição para perceber desequilíbrios está afiadíssima.
  • Números da sorte: 9, 26, 54

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    A sorte pode vir através de um amigo. Sua vida social está aquecida e o trabalho em equipe é o seu grande trunfo hoje. Una as pessoas e verá os resultados aparecerem.
  • Números da sorte: 12, 36, 50

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Sua elegância e diplomacia serão notadas por gente influente. Use sua imagem profissional para subir degraus na carreira. No amor, o respeito mútuo é a base de tudo.
  • Números da sorte: 4, 23, 59

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • O amor hoje passa pela inteligência e pela troca de conhecimentos. O céu favorece estudos e contatos com o exterior. Sua visão de mundo está se expandindo de forma positiva.
  • Números da sorte: 11, 27, 45

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Dia de entrega e transformações profundas. No financeiro, é um bom momento para resolver impostos ou encerrar ciclos antigos. Use sua doçura para negociar termos delicados.
  • Números da sorte: 8, 20, 60

