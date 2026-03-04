ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) destravar o seu dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu que o mundo estava de cabeça para baixo ontem, pode comemorar: nesta quarta-feira, 4 de março de 2026, a Lua ingressa no signo de Libra, trazendo aquele "refresco" que a gente tanto precisava. Saímos da cobrança e do perfeccionismo de Virgem para mergulhar em uma energia de beleza, justiça e, principalmente, equilíbrio.

Com o Sol ainda brilhando em Peixes, o clima é de gentileza. Sabe o que isso significa para o seu bolso? Que hoje a sorte não vem pelo esforço bruto, mas pela intuição aliada aos bons contatos. É o dia ideal para fazer aquele bolão com amigos ou buscar parcerias onde todo mundo sai ganhando. A justiça está no ar, e quem joga com leveza tem mais chances de ser recompensado.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



O foco hoje sai de você e vai para o "outro". No amor e no trabalho, o segredo é ouvir mais e falar menos. Use a diplomacia para fechar acordos; bater de frente não vai te levar a lugar nenhum agora. Números da sorte: 7, 25, 41

Touro (20/04 a 20/05)

A beleza está nos detalhes. Organizar seu espaço de trabalho com um toque de carinho vai aumentar sua produtividade. No amor, pequenos gestos de equilíbrio vão deixar a relação muito mais sólida. Números da sorte: 6, 15, 33

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua está em um signo amigo e você está puro charme! Sua comunicação está magnética, excelente para vender ideias ou flertar. O dia pede diversão e leveza. Números da Sorte: 3, 11, 29



Câncer (21/06 a 22/07)

O seu porto seguro é o foco do dia. Você vai sentir vontade de deixar a casa mais bonita e acolhedora. No trabalho, busque estabilidade emocional para não se perder nas tarefas. Números da sorte: 2, 18, 44

Leão (23/07 a 22/08)

Dia de circular e conversar. Trocas de ideias e elogios sinceros vão abrir portas que você nem imaginava. Ótimo momento para passeios curtos e reuniões produtivas. Números da sorte: 5, 22, 39

Virgem (23/08 a 22/09)

Você está em busca de conforto e valorização. No lado financeiro, é um ótimo dia para organizar o orçamento com elegância. No amor, o pé no chão e o conforto material falam mais alto. Números da sorte: 10, 28, 47

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua chegou no seu signo e o brilho é todo seu. Seu senso de justiça e equilíbrio farão com que as pessoas busquem sua opinião. Aproveite esse magnetismo para atrair o que deseja. Números da sorte: 1, 19, 30

Escorpião (23/10 a 21/11)

O dia pede um pouco de recolhimento e silêncio. Atue nos bastidores e finalize o que exige discrição. Sua intuição para perceber desequilíbrios está afiadíssima. Números da sorte: 9, 26, 54



Sagitário (22/11 a 21/12)

A sorte pode vir através de um amigo. Sua vida social está aquecida e o trabalho em equipe é o seu grande trunfo hoje. Una as pessoas e verá os resultados aparecerem. Números da sorte: 12, 36, 50

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sua elegância e diplomacia serão notadas por gente influente. Use sua imagem profissional para subir degraus na carreira. No amor, o respeito mútuo é a base de tudo. Números da sorte: 4, 23, 59

Aquário (20/01 a 18/02)



O amor hoje passa pela inteligência e pela troca de conhecimentos. O céu favorece estudos e contatos com o exterior. Sua visão de mundo está se expandindo de forma positiva. Números da sorte: 11, 27, 45