SAÚDE

Monica Iozzi recebe alta após internação por crise de acatisia: 'O corpo não responde'

Atriz deixou o hospital nesta terça (3) após uma semana de tratamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:26

Monica Iozzi Crédito: Reprodução/Instagram

Uma notícia para aliviar o coração dos fãs: Monica Iozzi finalmente está em casa. Após passar uma semana internada em São Paulo, a atriz recebeu alta na manhã desta terça-feira (3). A internação, que começou no Hospital Albert Einstein e terminou no Oswaldo Cruz, foi motivada por uma reação medicamentosa severa conhecida como acatisia.

Para quem não conhece o termo, que a própria Monica admitiu ter tido dificuldade de decorar no início, a acatisia é uma síndrome que causa uma inquietude motora incontrolável. Em um vídeo emocionante publicado nas redes sociais ainda no hospital, a artista descreveu a sensação como algo "muito louco", onde o corpo simplesmente para de responder aos comandos da mente.

Monica Iozzi 1 de 14

Visivelmente comovida, Monica explicou que o susto na saúde teve um preço profissional: ela precisou cancelar sua participação na 'Batalha do Lip Sync', quadro de sucesso do programa de Luciano Huck. A atriz não escondeu a frustração, já que estava dedicada aos ensaios. "Eu fui impedida de fazer. Espero que seja divertido tanto quanto eu faria", desabafou.

Monica garantiu que o pior já passou e que agora segue o processo de recuperação no conforto de seu lar. Nos comentários, uma corrente de carinho se formou com mensagens de nomes como Gloria Pires e Monica Martelli, celebrando a volta da amiga para casa.