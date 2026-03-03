Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Monica Iozzi recebe alta após internação por crise de acatisia: 'O corpo não responde'

Atriz deixou o hospital nesta terça (3) após uma semana de tratamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:26

Monica Iozzi contou que reação a medicamento provocou quadro de afasia e afastamento temporário da TV
Monica Iozzi Crédito: Reprodução/Instagram

Uma notícia para aliviar o coração dos fãs: Monica Iozzi finalmente está em casa. Após passar uma semana internada em São Paulo, a atriz recebeu alta na manhã desta terça-feira (3). A internação, que começou no Hospital Albert Einstein e terminou no Oswaldo Cruz, foi motivada por uma reação medicamentosa severa conhecida como acatisia.

Para quem não conhece o termo, que a própria Monica admitiu ter tido dificuldade de decorar no início, a acatisia é uma síndrome que causa uma inquietude motora incontrolável. Em um vídeo emocionante publicado nas redes sociais ainda no hospital, a artista descreveu a sensação como algo "muito louco", onde o corpo simplesmente para de responder aos comandos da mente.

Monica Iozzi

Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi contou que reação a medicamento provocou quadro de afasia e afastamento temporário da TV por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi passou perrengue em avião por Reprodução/Instagram
Monica Iozzi e Otaviano Costa foram uma das duplas de apresentadores do Vídeo Show por Reprodução
Monica Iozzi por Reprodução
Monica Iozzi por Redes sociais
Mônica Iozzi por Reprodução/Instagram
A atriz e apresentadora Monica Iozzi interpreta a obra da da escritora e roteirista paulista Tati Bernardi por Foto: Clara Cosentino/Divulgação
Programa teve como convidadas duas mulheres que transitam pelas artes cênicas, o humor e a sátira política: Mônica Iozzi e Maria Bopp por Reprodução/Globo
1 de 14
Monica Iozzi por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O que é acatisia, distúrbio que internou Monica Iozzi e costuma ser confundido com ansiedade

Monica Iozzi revela internação por afasia e desabafa sobre reação a remédio

Monica Iozzi abandona voo após pane elétrica e expõe gritos de passageiros

Monica Iozzi conta que foi raptada quando era bebê: 'Minha mãe desmaiou'

Mônica Iozzi revela disgnóstico de doença que a afastou de 'Elas por Elas'

Visivelmente comovida, Monica explicou que o susto na saúde teve um preço profissional: ela precisou cancelar sua participação na 'Batalha do Lip Sync', quadro de sucesso do programa de Luciano Huck. A atriz não escondeu a frustração, já que estava dedicada aos ensaios. "Eu fui impedida de fazer. Espero que seja divertido tanto quanto eu faria", desabafou.

Monica garantiu que o pior já passou e que agora segue o processo de recuperação no conforto de seu lar. Nos comentários, uma corrente de carinho se formou com mensagens de nomes como Gloria Pires e Monica Martelli, celebrando a volta da amiga para casa.

O boletim médico oficial confirmou que o estado da atriz é estável e que a alta aconteceu por volta das 10h da manhã.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo recebe alta após cirurgia no rosto e manda recado aos fãs: 'Tô ótima'

Ivete Sangalo recebe alta após cirurgia no rosto e manda recado aos fãs: 'Tô ótima'

Imagem - Estreias no cinema em março de 2026; veja a lista completa de filmes

Estreias no cinema em março de 2026; veja a lista completa de filmes

Imagem - Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'

Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'

Tags:

Saúde Hospital Atriz Apresentadora Monica Iozzi

Mais recentes

Imagem - Justin Timberlake vai à justiça para barrar vídeo de sua prisão: 'Danos irreparáveis'

Justin Timberlake vai à justiça para barrar vídeo de sua prisão: 'Danos irreparáveis'
Imagem - Nova ação acusa Michael Jackson de abuso e cita suposto episódio em casa de Elton John

Nova ação acusa Michael Jackson de abuso e cita suposto episódio em casa de Elton John
Imagem - Candinho salva Policarpo da morte e flagra envenenamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (3)

Candinho salva Policarpo da morte e flagra envenenamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (3)

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes
01

Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes

Imagem - Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões
02

Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões

Imagem - Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)
03

Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)

Imagem - Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa
04

Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa