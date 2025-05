PÂNICO A BORDO

Monica Iozzi abandona voo após pane elétrica e expõe gritos de passageiros

A caminho de gravação no 'Domingão com Huck', atriz relata momentos de tensão em avião de pequeno porte

Heider Sacramento

Publicado em 16 de maio de 2025 às 20:03

Monica Iozzi compartilhou situação nos storys Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora Monica Iozzi, de 43 anos, viveu momentos de tensão nesta quinta-feira (16) ao embarcar em um voo de pequeno porte que precisou retornar ao solo após uma pane elétrica e problemas no sistema hidráulico. O incidente foi compartilhado pela própria artista em seus Stories no Instagram, onde expôs vídeos do caos a bordo. >

“Depois de um atraso de três horas, deu ruim no voo. Voltando ao hangar”, relatou Iozzi em um dos vídeos, mostrando o momento em que o avião retornava à pista. Em seguida, a artista publicou um registro ainda mais tenso: uma passageira gritando de desespero dentro da aeronave.>

Diante da situação, o piloto precisou acalmar os passageiros e explicar os procedimentos de segurança. “Por gentileza, mantenha a calma. Nós vamos retornar. Quem quiser prosseguir no nosso voo, vai prosseguir, e quem quiser descer, vai descer. Neste momento tem que manter a calma”, declarou o comandante, em áudio divulgado por Monica.>

Mesmo com a opção de seguir viagem após o conserto, Monica optou por desembarcar. “Deu uma pane elétrica e, em parte, no sistema hidráulico. Tenho muita admiração por quem ficou lá. Mesmo quem ficou lá, o voo vai atrasar pelo menos uma hora. Agora é ver outra companhia”, explicou a atriz.>

O destino final de Monica era o Rio de Janeiro, onde participaria de uma gravação do Domingão com Huck. Sem alternativas, ela aproveitou o bom humor para brincar com a situação, fazendo um pedido inusitado a Luciano Huck.>

“Será que vou conseguir chegar no Domingão com Huck, que seria algo muito legal? Tinha gente chorando. Lu, não tem jeito: temos que colocar o jato pra jogo. Sem jatinho, realmente... O meu quebrou. Não sei se peço o seu ou da Ivete, ou não teremos como chegar ao programa”, brincou.>