TELEVISÃO

Boninho negocia com a Record após recuar de acerto com o SBT, revela colunista

Diretor global estaria próximo de fechar acordo com a emissora de Edir Macedo para criar novos realities e formatos originais

A movimentação de Boninho nos bastidores da TV brasileira ganhou um novo capítulo. Após meses de rumores sobre uma possível ida para o SBT, o diretor global agora estaria em negociações avançadas com a Record TV, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias. >

O que parecia improvável começa a se concretizar: conversas discretas entre Boninho e a emissora de Edir Macedo vêm ocorrendo há semanas e o acordo estaria próximo de ser fechado. O projeto envolve tanto a participação do diretor em formatos já conhecidos, como o "The Voice", quanto a criação de novos realities e atrações inéditas para fortalecer a grade da Record.>

A reviravolta também ajuda a explicar o silêncio estratégico do SBT sobre Boninho. Na coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (16), o nome do diretor não foi mencionado, apesar das especulações de sua ida para a emissora. A questão só foi abordada após o jornalista Thiago Marques, do canal Arrasa TV, questionar diretamente sobre o assunto. Em resposta, Daniela Beyruti preferiu não se posicionar, reforçando a percepção de que as conversas com Boninho haviam esfriado.>