RIVALIDADE

Virginia Fonseca reage nos bastidores após curtida de Bruna Marquezine em crítica sobre CPI das Bets

Influenciadora se viu no centro de uma nova controvérsia após atitude da atriz viralizar nas redes sociais

A curtida de Bruna Marquezine em um post crítico à participação de Virginia Fonseca na CPI das Bets virou o novo estopim para uma crise nos bastidores das redes sociais. Segundo informações do colunista Matheus Baldi, da revista IstoÉ, a influenciadora já foi informada sobre a repercussão e não teria recebido bem a provocação.

De acordo com uma fonte próxima ao círculo de Virginia, amigos, fãs e até parceiros comerciais ficaram indignados com a atitude de Bruna e fizeram questão de enviar links e prints para a empresária. A movimentação foi tanta que houve até quem sugerisse que Virginia deixasse de seguir a atriz no Instagram, em sinal de resposta.