BASTIDORES DOS FAMOSOS

Virgínia quebra o silêncio sobre polêmica com Bruna Marquezine na Fazenda Talismã; 'Tentando entender o que aconteceu'

Após rumores de climão, influenciadora esclarece relação com Bruna e rebate críticas sobre ausência de fotos juntas durante evento da família

Depois de semanas de especulação, Virgínia Fonseca finalmente se manifestou sobre os boatos de que teria rolado um mal-estar entre ela e Bruna Marquezine durante o evento na Fazenda Talismã, propriedade da família do cantor Leonardo. A ausência de registros juntas nas redes sociais levantou suspeitas de uma possível tensão entre as duas. >

Durante uma entrevista com o influenciador Hugo Gloss, Virgínia foi direta: “Eu juro que até hoje eu tô tentando entender o que aconteceu. Lá não aconteceu nada. Eu posto tudo, e ela não posta nada. Eu respeitei ela e ela me respeitou”.>

A influenciadora ainda contou que sua filha, Maria Flor, ficou encantada com a atriz. “A Flor ficou apaixonada, alucinada com a Bruna. Então, tipo assim, eu não entendi o que aconteceu na internet. Isso é expectativa dos outros”, disse, acrescentando que não faria nada apenas para agradar o público. “Por que eu vou virar pra ela e falar, ‘Bruna, vamos fazer uma foto só pra engajar?’ Isso é feio. Pelo amor de Deus, né?”, completou.>

Entenda a polêmica:

O assunto ganhou força após Bruna Marquezine comparecer ao evento promovido pela família do namorado, João Guilherme, na luxuosa fazenda de Leonardo. A ausência da atriz nas fotos ao lado de membros da família, incluindo Zé Felipe, Pedro Leonardo e Virgínia, gerou um burburinho nas redes.>

Enquanto as redes sociais ferviam com teorias, Virgínia tratou de colocar os pingos nos is. E, pelo visto, o suposto climão não passou de um mal-entendido.>