EM FAMÍLIA

FOTOS: Separados, Boca Rosa e Fred curtem feriadão juntos na Disney

Os dois levaram o pequeno Cris para conhecer Orlando

Fred viajou no sábado (19) pra se juntar à empresária e influenciadora, que já estava na cidade com o filho. O jornalista disse que pegou uma folguinha só pra não perder a primeira vez do filho na Disney. >

Teve parque aquático, show, foto em família e muita fofura de Cris encantado com tudo — da Minnie ao castelo da Cinderela. Um verdadeiro conto de fadas moderno, com direito a muita maturidade emocional envolvida. >

Nas redes sociais, Boca Rosa se declarou para Fred. ""Fui dar um abraço no papai de despedida e ele veio junto. Esse canceriano é a colinha da nossa família mesmo. Fred, obrigada por ter feito parte deste momento tão especial. E, sim, é muito bom ter uma relação saudável com o pai do nosso filho. Queria que todas as mães tivessem esse privilégio", escreveu ela no story.>