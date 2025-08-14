EXPRESSÃO

Entenda fetiche masculino em usar calcinha, como fez bispo de Goiânia

O líder religioso Eduardo Costa viralizou recentemente ao aparecer em um vídeo usando calcinha e peruca

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 22:58

Vídeo de pastor de calcinha Crédito: Reprodução/redes sociais

O caso do bispo Eduardo Costa, encontrado usando calcinha e peruca, ganhou repercussão nas redes sociais e levantou discussões sobre fetiches, bem como preconceito e direito à expressão individual.

Em vídeos, Eduardo Costa é visto andando de calcinha e peruca loira pelas ruas de Goiânia, capital de Goiás. Na gravação, divulgada pelo portal Leo Dias, o religioso aparece com lingerie fio-dental. Após andar de um lado para outro, entra em um carro.