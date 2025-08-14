Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda fetiche masculino em usar calcinha, como fez bispo de Goiânia

O líder religioso Eduardo Costa viralizou recentemente ao aparecer em um vídeo usando calcinha e peruca

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 22:58

Novo vídeo de bispo de calcinha e peruca
Vídeo de pastor de calcinha Crédito: Reprodução/redes sociais

O caso do bispo Eduardo Costa, encontrado usando calcinha e peruca, ganhou repercussão nas redes sociais e levantou discussões sobre fetiches, bem como preconceito e direito à expressão individual.

Em vídeos, Eduardo Costa é visto andando de calcinha e peruca loira pelas ruas de Goiânia, capital de Goiás. Na gravação, divulgada pelo portal Leo Dias, o religioso aparece com lingerie fio-dental. Após andar de um lado para outro, entra em um carro.

Veja imagens do bispo flagrado de peruca e calcinha em frente a bar

O bispo Eduardo Costa foi flagrado em frente a um bar por Reprodução
Nas imagens, ele aparece de peruca loira e calcinha azul por Reprodução
Ele caminha de um lado a outro na rua por Reprodução
E foi filmada por uma pessoa que estava em frente ao local por Reprodução
Ele também é filmado em frente a um carro por Reprodução
Na internet o vídeo viralizou  por Reprodução
Seguidores criticaram a postura do líder religioso por Reprodução
Outros fizeram piada com a situação por Reprodução
Veja mais alguns comentários postados no vídeo por Reprodução
Veja mais alguns comentários postados no vídeo por Reprodução
Veja mais alguns comentários postados no vídeo por Reprodução
Em um vídeo, o bispo, ao lado da esposa, justificou a cena dizendo que estava fazendo uma investigação pessoal por Reprodução
Ele falou que escolheu errado as roupas na ocasião por Reprodução
E também afirmou que sofreu uma tentativa de extorsão por parte da pessoa que gravou as imagens  por Reprodução
1 de 14
O bispo Eduardo Costa foi flagrado em frente a um bar por Reprodução

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Leia mais

Imagem - Bispo de calcinha ganha R$ 39 mil por mês como servidor público

Bispo de calcinha ganha R$ 39 mil por mês como servidor público

Imagem - Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'

Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'

Imagem - Solteiro, ex de Carlinhos Maia admite preguiça para paquerar: 'Não tenho alma de quenga'

Solteiro, ex de Carlinhos Maia admite preguiça para paquerar: 'Não tenho alma de quenga'

Mais recentes

Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': Quinzinho deixa o sítio e armações aumentam no capítulo desta sexta (15)

'Êta Mundo Melhor!': Quinzinho deixa o sítio e armações aumentam no capítulo desta sexta (15)
Imagem - Registros científicos indicam que o mar paulista guarda mais segredos do que parece

Registros científicos indicam que o mar paulista guarda mais segredos do que parece
Imagem - Estes 4 signos devem evitar decisões impulsivas nos próximos dias

Estes 4 signos devem evitar decisões impulsivas nos próximos dias

MAIS LIDAS

Imagem - Três signos encerram 5 anos de instabilidade amorosa em agosto; veja
01

Três signos encerram 5 anos de instabilidade amorosa em agosto; veja

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
03

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé