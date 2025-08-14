Entenda fetiche masculino em usar calcinha, como fez bispo de Goiânia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 22:58
O caso do bispo Eduardo Costa, encontrado usando calcinha e peruca, ganhou repercussão nas redes sociais e levantou discussões sobre fetiches, bem como preconceito e direito à expressão individual.
Em vídeos, Eduardo Costa é visto andando de calcinha e peruca loira pelas ruas de Goiânia, capital de Goiás. Na gravação, divulgada pelo portal Leo Dias, o religioso aparece com lingerie fio-dental. Após andar de um lado para outro, entra em um carro.
Veja imagens do bispo flagrado de peruca e calcinha em frente a bar