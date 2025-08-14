Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pastor de calcinha ganha R$ 39 mil por mês como servidor público

Flagrado usando calcinha e peruca, pastor Eduardo Costa ocupa o cargo de analista judiciário no TJGO

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:20

Pastor Eduardo Costa
Pastor Eduardo Costa Crédito: Reprodução

Além de bispo evangélico, o pastor Eduardo Costa, que viralizou ao ser flagrado usando calcinha e peruca em Goiânia (GO), é servidor do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) há 44 anos.

O Metrópoles apurou que Eduardo Costa exerce o cargo de analista judiciário no TJGO e, em julho de 2025, recebeu vencimentos de R$ 39 mil. Após os descontos, o valor líquido foi de R$ 28.807,71. No mês anterior, o salário do pastor foi ainda maior, ultrapassando R$ 40 mil.

Veja imagens do bispo flagrado de peruca e calcinha em frente a bar

O bispo Eduardo Costa foi flagrado em frente a um bar por Reprodução
Nas imagens, ele aparece de peruca loira e calcinha azul por Reprodução
Ele caminha de um lado a outro na rua por Reprodução
E foi filmada por uma pessoa que estava em frente ao local por Reprodução
Ele também é filmado em frente a um carro por Reprodução
Na internet o vídeo viralizou  por Reprodução
Seguidores criticaram a postura do líder religioso por Reprodução
Outros fizeram piada com a situação por Reprodução
Veja mais alguns comentários postados no vídeo por Reprodução
Veja mais alguns comentários postados no vídeo por Reprodução
Veja mais alguns comentários postados no vídeo por Reprodução
Em um vídeo, o bispo, ao lado da esposa, justificou a cena dizendo que estava fazendo uma investigação pessoal por Reprodução
Ele falou que escolheu errado as roupas na ocasião por Reprodução
E também afirmou que sofreu uma tentativa de extorsão por parte da pessoa que gravou as imagens  por Reprodução
1 de 14
O bispo Eduardo Costa foi flagrado em frente a um bar por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Médico interrompe entrevista e salva criança engasgada ao vivo na TV

Médico interrompe entrevista e salva criança engasgada ao vivo na TV
Imagem - Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras

Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras
Imagem - Homem é preso após arrastar esposa pelos cabelos em posto de combustível

Homem é preso após arrastar esposa pelos cabelos em posto de combustível

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador