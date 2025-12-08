Acesse sua conta
Baiana que pichou 'Perdeu, mané' pede a Alexandre de Moraes para deixar prisão; entenda

A pena de Débora Rodrigues dos Santos é de 14 anos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 19:50

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, ficou conhecida por pichar a estátua em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF)
A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, ficou conhecida por pichar a estátua em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Reprodução

A cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, condenada pela sua participação nos atos do dia 8 de janeiro, incluindo a pichação da frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, que fica em frete à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu, nesta segunda-feira (8), ao ministro Alexandre de Moraes autorização para deixar a prisão. As informações são do Metrópoles. 

O pedido, de acordo com a defesa da cabeleireira, é para viajar a Brasília para participar presencialmente de uma audiência sobre os atos de 8 de janeiro, na Câmara dos Deputados. O convite a Débora foi feito pelo deputado federal Coronel Meira (PL-PE).

Veja imagens da baiana que pichou "Perdeu, mané" na estátua A Justiça

Débora pichou a estátua A Justiça com a frase "Perdeu, mané" por Joédson Alves/Agência Brasil
Ela foi condenada a 14 anos de prisão por sua participação nos atos por Reprodução
A defesa de Débora tentou um recurso para revisar a condenação, mas não conseguiu  por Reprodução
Débora está em prisão domiciliar por ter filhos menores de idade por Reprodução
Débora Rodrigues dos Santos por Reprodução
1 de 5
Débora pichou a estátua A Justiça com a frase "Perdeu, mané" por Joédson Alves/Agência Brasil

Na solicitação enviada a ministro Alexandre de Moraes, a defesa da baiana ainda argumenta que há precedentes semelhantes de liberação concedida a outros presos, como Fernandinho Beira-Mar, em 2001.

A audiência está marcada para esta quarta-feira (10). Caso ela receba autorização, Débora vai deixar a residência onde cumpre prisão domiciliar, em Paulínia, no interior de São Paulo, para ir a Brasília e retornar no dia seguinte.

Tags:

Prisão Alexandre de Moraes Stf Débora Rodrigues dos Santos Perdeu Mané Pedido

