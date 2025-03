ACUSADA

Pichadora do 'perdeu, mané' diz que não sabia valor simbólico da estátua e pede perdão

A baiana diz que não sabia valor simbólico da estátua e pede perdão

Débora Rodrigues dos Santos, a cabelereira baiana presa por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, disse em interrogatório que 'não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico' da estátua 'A Justiça', que ela pichou com um batom. A estátua fica em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), invadido pelos vândalos. >