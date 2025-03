JULGAMENTO

'Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto' diz Moraes ao exibir imagens de ataque no 8 de janeiro

Ministro descreveu cena como "verdadeira guerra campal"

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (26) que os atos de 8 de janeiro de 2023 configuraram uma "verdadeira guerra campal", com materialidade criminal plenamente comprovada. Durante sessão da Primeira Turma, o relator do caso exibiu vídeos das invasões às sedes dos Três Poderes para rebater argumentos de que não houve violência. >