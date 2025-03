JUSITÇA

Relator, Moraes vota e diz que há elementos suficientes para aceitar a denúncia de golpe

Primeira Turma do STF retomou julgamento que pode tornar Bolsonaro réu hoje

No primeiro dia do julgamento, ontem, a PGR destacou a conduta de Bolsonaro na disseminação de ataques às urnas eletrônicas, enquanto as defesas apresentaram seus argumentos. A Turma já rejeitou questões preliminares levantadas pelos advogados, com exceção do ministro Fux, que defendeu o julgamento no plenário do STF.>