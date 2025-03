JUSTIÇA

VÍDEO: assista agora transmissão do segundo dia de julgamento que pode tornar Bolsonaro réu

Julgamento é uma etapa preliminar focada em avaliar se existem indícios suficientes para dar seguimento ao caso

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), que começou na terça-feira (25), continua nesta quarta (26) e poderá ser acompanhado ao vivo. A sessão será transmitida online pelo canal da TV Justiça no YouTube, a partir das 9h30. >