STF JULGA

Bolsonaro já tem discurso pronto para quando virar réu: 'Impedir que eu vença eleições'

Ex-presidente também deve questionar a legitimidade do processo, diz colunista

O STF analisa as investigações sobre suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022, incluindo ações contra as urnas eletrônicas e reuniões com aliados para discutir medidas excepcionais. A decisão de hoje pode levar o caso ao plenário físico para julgamento definitivo.>