JULGAMENTO

Enquanto é julgado, Bolsonaro publica vídeo com provocações ao ministro Flávio Dino

Ex-presidente está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelo envolvimento em tentativa de golpe de estado

Y Yan Inácio

Publicado em 25 de março de 2025 às 17:04

Bolsonaro durante julgamento Crédito: Antonio Augusto/STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez mais uma publicação com provocações enquanto assiste ao próprio julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta terça-feira (25). Desta vez, Bolsonaro postou no X um vídeo de um questionamento do ministro Flávio Dino sobre o momento em que a “minuta do golpe” foi divulgada na internet. >

O vídeo em questão mostra o momento em que Dino pergunta sobre a data em que o documento foi divulgado e a defesa do ex-presidente responde que a minuta foi publicada na internet no dia 12 de dezembro de 2023. No post, apoiadores do ex-presidente comentaram hostilidades sobre o ministro do STF. >

De acordo com a Polícia Federal, em encontro no dia 7 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente, o ex-mandatário convocou uma reunião com os comandantes das Forças Armadas para apresentar a minuta e convencê-los a aderir ao golpe de estado.>