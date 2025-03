POLÍTICA

Bolsonaro culpa Carla Zambelli por derrota para Lula: 'Tirou nosso mandato'

Ex-presidente acredita que a imagem de Zambelli com a arma fez eleitores optarem por anulação

Durante uma participação no podcast Inteligência Ltda., o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma forte acusação ao afirmar que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi responsável por sua derrota nas eleições de 2022. A declaração foi feita ao relembrar o episódio em que Zambelli, na véspera do segundo turno, perseguiu um apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enquanto empunhava uma arma na rua, no bairro Jardins, em São Paulo. >