SUPREMO

Toffoli antecipa voto, e STF tem maioria para condenar e cassar Zambelli

Processo segue parado, contudo, porque ministro Nunes Marques pediu vistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) registrou maioria de votos para condenar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. O julgamento, realizado no plenário virtual, teve seis votos favoráveis à condenação: Gilmar Mendes (relator), Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que antecipou seu voto.>

A maioria dos ministros também se manifestou pela cassação do mandato de Zambelli, medida que só será efetivada após o trânsito em julgado, esgotados todos os recursos. >

No entanto, o processo foi suspenso devido a um pedido de vista do ministro Nunes Marques, que tem até 90 dias para análise. >

Zambelli responde no STF por ter sacado uma arma e apontado para um apoiador do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma discussão na véspera do segundo turno das eleições de 2022, em São Paulo. A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou a deputada, alegando conduta criminosa. >