STF

Kassio pede vista e suspende julgamento que pode levar Carla Zambelli a perder o mandato

Zambelli responde a acusações de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo após perseguir homem armada

O julgamento que pode resultar na perda do mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi suspenso após o ministro Kassio Nunes Marques, do STF, pedir vista para análise mais detalhada. Não há previsão para a retomada do processo, mas, segundo o regimento interno da corte, o prazo para devolução é de 90 dias – caso contrário, o caso volta automaticamente à pauta. >

Zambelli responde a acusações de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo, após perseguir um homem com uma pistola em São Paulo, um dia antes do segundo turno das eleições de 2022. Em agosto de 2024, quando a denúncia foi aceita, apenas Nunes Marques e André Mendonça – ambos nomeados por Jair Bolsonaro – votaram contra a abertura do processo.>