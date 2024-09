ESTADO DE SAÚDE

Carla Zambelli é diagnosticada com Síndrome da Taquicardia

Por conta das questões de saúde, Zambelli não compareceu ao depoimento agendando no STF, sobre invasão do CNJ



Da Redação

Estadão

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 14:15

Carla Zambelli Crédito: Lula Marques/EBC

A deputada Carla Zambelli (PL), foi diagnosticada com Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática, de acordo com boletim médico divulgado nesta sábado (28), pelo Hospital do Coração (HCor), em São Paulo.

A política foi internada na na última quinta-feira (26), após ter um quadro de arritmia. Por conta das questões de saúde, Zambelli não compareceu ao depoimento agendando no Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o caso de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com informações do G1, condição causa arritmia e não é considerada grave. Zambelli está sob tratamento com antibióticos e responde bem. Ela deve receber alta nos próximos dias.

Entenda o caso

Em maio, o Supremo tornou Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti réus por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, após a Procuradoria-Geral da República apresentar denúncia. O ministro do STF Alexandre de Moraes relata o caso. Documentos apreendidos com Zambelli foram considerados provas de seu envolvimento em um esquema para desacreditar o Judiciário, incluindo falsos mandados de prisão e ordens judiciais contra Moraes.

A Polícia Federal (PF) identificou que os documentos encontrados com Zambelli correspondiam aos arquivos inseridos no sistema do CNJ por Delgatti, sugerindo um ataque coordenado. Entre os documentos, havia um falso mandado de prisão contra Moraes e um recibo de bloqueio de bens, visando questionar a credibilidade do Judiciário. Delgatti confessou o crime, alegando ter recebido pagamento de Zambelli, embora parte de seu depoimento tenha sido contestado pela PF.