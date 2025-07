MINAS GERAIS

Menina de 12 anos procura médico com dor de barriga e descobre gravidez

Por se tratar de menor de 14 anos, caso é tratado como estupro de vulnerável

Uma menina de 12 anos está grávida após um caso que está sendo investigado como estupro de vulnerável em Nova Serrana, no interior de Minas Gerais. A situação veio à tona na última quinta-feira (10), quando a adolescente foi levada pela mãe à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade com queixas de fortes dores abdominais. Um exame confirmou a gestação, e o caso foi comunicado à polícia. >

De acordo com a Polícia Militar, uma psicóloga da UPA acionou os agentes após a confirmação da gravidez. A adolescente foi transferida para o Hospital São José, onde nova avaliação também atestou a gestação. Inicialmente, a menina negou ter tido relações sexuais, mas depois admitiu ter se envolvido com um rapaz, cuja idade ela desconhece. Disse ainda que não mantém mais contato com ele e que ele teria se mudado da cidade, segundo informação do G1.>