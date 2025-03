ONDE ASSISTIR

STF decide se Bolsonaro e aliados viram réus por tentativa de golpe nesta terça (25)

Entenda como será o julgamento

O julgamento será transmitido pelos canais do STF e da TV Justiça no YouTube. Serão realizadas três sessões, duas nesta terça (às 9h30 e às 14h), e uma na quarta-feira (26), às 9h30.>

Além do ex-presidente, serão analisadas as denúncias contra Fazem parte deste núcleo: os ex-ministros Augusto Heleno (GSI), Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça), além do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. >

'Preocupação nenhuma'

Um dia antes do início do julgamento, na segunda-feira (24), Jair Bolsonaro (PL) disse estar despreocupado com a decisão do STF. “Não tem como eu participar de uma organização criminosa armada se não tiver nenhuma arma no 8 de janeiro, não existe essa possibilidade. Eu não tenho preocupação nenhuma do que estou sendo acusado”, disse Bolsonaro em entrevista ao podcast “Inteligência LTDA”. >