Trump assina decreto que impõe tarifa de 50% sobre o Brasil

Brasil tem maior tarifa já anunciada por governo americano

Maysa Polcri

Publicado em 30 de julho de 2025 às 15:39

Donald Trump Crédito: Shutterstock

O presidente americano Donald Trump assinou a ordem executiva que implementa uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total para 50%, segundo comunicado da Casa Branca. A medida oficializa o 'tarifaço' anunciado pelo presidente no início de julho. A decisão é justificada como resposta a ações do governo brasileiro que, de acordo com o governo americano, representam uma ameaça “incomum e extraordinária” à segurança nacional, à política externa e à economia norte-americana.>

A medida se baseia na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), de 1977, e declara emergência nacional nos Estados Unidos em relação ao Brasil. O texto da Ordem Executiva acusa o governo brasileiro de perseguir, intimidar, censurar e processar politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores. >

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é diretamente mencionado no texto como responsável por ordens de censura, ameaças a executivos de empresas americanas e congelamento de ativos. Nesta quarta-feira (30), o ministro foi punido com a Lei Magnitsky, que impõe sanções econômicas e o impedimento de entrada no país norte-americano.>

A Casa Branca afirma que a defesa da liberdade de expressão e das empresas americanas continuará sendo prioridade da política externa dos EUA. “Estamos protegendo a segurança nacional, a política externa e a economia dos EUA contra ameaças estrangeiras”, afirma o comunicado.>

Nesta quarta-feira (30), Trump publicou nas redes sociais um post no qual confirma o prazo de 1º de agosto para que as novas tarifas passem a valer. >

Impactos

Uma estimativa da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) aponta que cerca de 10 mil empregos do setor industrial baiano deverão ser afetados com a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na Bahia, a indústria de celulose, pneus e cacau serão as mais afetadas pelas tarifas elevadas. Na prática, os produtos baianos ficarão mais caros nas prateleiras americanas, já que os importadores deverão arcar com a taxação para comprar o que é produzido no Brasil.>