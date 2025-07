ECONOMIA

Indústria baiana estima perda de 10 mil empregos após tarifaço de Trump

Setor industrial baiano sofrerá impactos com taxação de 50% sobre produtos nacionais

Maysa Polcri

Publicado em 17 de julho de 2025 às 05:00

Com a imposição tarifária norte-americana, o estado deve amargar um prejuízo de cerca de 470 milhões de dólares Crédito: Vulcabras/ Divulgação

Uma estimativa da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) aponta que cerca de 10 mil empregos do setor industrial baiano deverão ser afetados com a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A medida foi determinada neste mês e passará a valer em 1º de agosto. De acordo com Carlos Henrique Passos, presidente da Fieb, a taxação inviabiliza negócios e contribuirá para a perda de postos de trabalho no estado. >

Na Bahia, a indústria de celulose, pneus e cacau serão as mais afetadas pelas tarifas elevadas. Na prática, os produtos baianos ficarão mais caros nas prateleiras americanas, já que os importadores deverão arcar com a taxação para comprar o que é produzido no Brasil. Para Carlos Henrique Passos, a indústria nacional deverá buscar novos mercados para realocar a produção - o que levará tempo e dinheiro. >

"Para algumas indústrias, o mercado americano representa 30% da produção. Se, eventualmente, ela não conseguir dar continuidade àquele mercado no curto prazo, e não encontrar o mercado para colocar os produtos, significará uma redução da produção. Em alguns casos, isso pode inviabilizar as indústrias", afirma o presidente da Fieb. >

Uma projeção feita pela Superintendência de Estudos Econômicos da Bahia (SEI) aponta que, com a imposição tarifária norte-americana, o estado deve amargar um prejuízo de aproximadamente 470 milhões de dólares só no primeiro ano da nova medida, o que daria R$ 2,6 bilhões convertidos. As exportações para os Estados Unidos correspondem a 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado. >

"Na Bahia, em torno de 10 mil empregos no setor industrial serão afetados se chegarmos ao ponto que as tarifas impedem qualquer tipo de negócio. Imaginar que alguém que compra um produto por R$ 100 passará a comprar por R$ 150, e manterá aquele mercado, é muito difícil", completa Carlos Henrique Passos. Os custos com a nova tarifa, explica o presidente, teriam que ser repassados ao mercado consumidor, o que, em muitos casos, seria inviável economicamente. >

Novos mercados

Especialistas ouvidos pela reportagem explicam que a solução da indústria brasileira deverá ser a busca por novos mercados consumidores para absorver a produção nacional. Tarefa que não é tão simples, como explica Arthur Cruz, coordenador de Conjuntura Econômica da SEI. Entre as dificuldades, estão os custos de logística e barreiras não tarifárias. >

"O que determina a viabilidade de redirecionar produtos para outros mercados são os custos logísticos e de competitividade de cada país. Um produto que é competitivo nos Estados Unidos pode não ser em outro país. Existem dificuldades de exportação de produtos brasileiros especialmente para a União Europeia, que possui normas específicas para a entrada de produtos importados", avalia o coordenador da SEI. >

Para Arthur Cruz, os impactos na perda de postos de trabalho deverão ser sentidos de formas diferentes, a depender da produção de cada setor. Grandes empresas deverão ter mais facilidade para gerir crise, enquanto os pequenos e médios produtores enfrentarão os maiores impactos. Um estudo da Superintendência dos Estudos Econômicos aponta que 210 mil pessoas, na Bahia, estão ligadas à produção de itens exportados para os Estados Unidos. >

Atualmente, os Estados Unidos são o terceiro maior comprador dos produtos industrializados do estado, atrás apenas da China e, recentemente, do Canadá. A indústria baiana exportou para os EUA um montante de 440 milhões de dólares só no primeiro semestre deste ano, o equivalente a R$ 2,4 bilhões. >

O economista Edval Landulfo, vice-presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon), avalia que ainda é cedo para estimar os impactos da nova tarifa sobre o nível de emprego no estado. Segundo ele, há a expectativa de que o mercado interno absorva parte da produção que antes era destinada à exportação para os Estados Unidos. Com isso, é possível que haja uma queda nos preços desses produtos no mercado nacional.>

Uma produção que exporta exclusivamente para os Estados Unidos, caso não encontre outro mercado, poderá reduzir a produção e demitir. Mas esse não deve ser um efeito imediato pois ainda há o mercado nacional para absorver esse produtos Edval Landulfo Economista

Fim da hegemonia norte-americana?

Ao anunciar a taxação de produtos brasileiros, Trump justificou a decisão citando "ordens de censuras secretas e injustas para plataformas de mídia social dos EUA" e mencionou o que chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para especialistas, a atitude americana representa interferência na política interna brasileira. Na terça-feira (14), o presidente Lula (PT) regulamentou a Lei de Reciprocidade Comercial, que autoriza o governo a suspender concessões comerciais aos países que imponham barreiras unilaterais. >

Para o professor Henrique Oliveira, coordenador da Agência de Internacionalização e Exportação (AIEX) da Universidade Salvador (Unifacs), a ação do presidente norte-americano pode representar o fim de um ciclo hegemônico comercial liderado pelos EUA. "Não é comum que países imponham tarifas a todos os produtos de outro país. Normalmente, o que ocorre são taxações em cima de itens específicos. Os Estados Unidos estão reagindo à diversificação de parceiros econômicos e a perda de sua hegemonia", avalia. >

A tentativa do presidente Donald Trump de, a partir das tarifas, impor sanções aos países que buscam novos parceiros deve ter efeito contrário. Isso porque os governos deverão encontrar novos mercados para escoar a produção local. De acordo com Henrique Oliveira, a taxação abre espaço para que a indústria baiana reconheça a importância de produzir itens com maior valor agregado. >

A Bahia, por exemplo, exporta cacau para que os Estados Unidos produzam chocolate em solo americano. "É uma boa oportunidade para mostrar a importância de produtos de alto valor agregado direcionados ao mercado de luxo, que não sofrem tanto com as tarifas quanto as commodities. Isso porque os itens produzidos em grande escala e que possuem um baixo valor agregado podem ser exportados por mais países", diz. >