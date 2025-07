ONDE RETIRAR?

Redes de farmácias distribuem hidratantes labiais da Carmed de graça; veja como garantir o seu

A retirada do brinde é limitada a um item por CPF e está sujeita à disponibilidade de estoque em cada loja

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de julho de 2025 às 10:47

Redes de farmácias distribuem hidratantes labiais da Carmed gratuitamente; veja como garantir o seu Crédito: Reprodução

Durante o inverno, os lábios costumam sofrer com as baixas temperaturas, ficando ressecados e podendo chegar até a rachar, ocasionando dores, desconforto e sangramentos. Pensando nisso, as redes de farmácia Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, do Grupo DPSP, em parceria com a farmacêutica Cimed, resolveram mimar os clientes. Quem se dirigir a qualquer unidades das redes nesta quinta (17) e na sexta-feira (18), vestindo a cor azul, vai ganhar um hidratante labial da marca queridinha do momento. Ao todo são 58 lojas da Drogaria São Paulo em Salvador. Já a rede de Drogarias Pacheco não tem loja física na Bahia. >

Há duas opções do hidratante labial disponível: Carmed Fini, com gostinho das tradicionais balinhas, ou Carmed Brilho, na cor rosa com partículas de glitter, para deixar os lábios macios, protegidos, hidratados e com uma corzinha de saúde. A retirada do brinde é limitada a um item por CPF e está sujeita à disponibilidade de estoque em cada loja. Todas as lojas da rede participam da promoção e a lista completa de unidades pode ser consultada nos sites oficiais da Drogaria São Paulo e da Drogaria Pacheco.>