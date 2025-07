BRIGA NA JUSTIÇA

'Ambiente insalubre': Justiça determina transferência de enfermeira em hospital de Salvador

Unidade de saúde será multada em R$ 1 mil por dia caso não cumpra decisão

Uma enfermeira que amamenta a filha de forma complementar deverá ser transferida do setor em que trabalha por ser considerado "ambiente insalubre". >

A decisão da Justiça do Trabalho, divulgada na quarta-feira (16), define que a realocação deve ocorrer até que a criança complete dois anos de idade - ela tem 1 ano e 7 meses -, porque a exposição da mãe a agentes nocivos pode prejudicar a saúde do bebê. A profissional atua na Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Ainda cabe recurso.>

O relator do processo, desembargador Edilton Meireles de Oliveira Santos, declarou que a legislação é clara ao garantir o afastamento de lactantes de atividades insalubres e não exige exclusividade na amamentação para assegurar esse direito. “Se o legislador tivesse intenção de limitar a proteção aos seis primeiros meses do bebê, teria deixado isso claro no texto da lei”, afirmou.>