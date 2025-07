SALVADOR

Apartamento em condomínio do Garcia sofre incêndio

Chamas tiveram início na tarde desta quinta-feira (17)

Um apartamento do Condomínio Edifício Serra do Garcia sofreu um incêndio na tarde desta quinta-feira (17), em Salvador. O edifício fica localizado na Alameda Filemon Andrade, no bairro do Garcia. Em imagens enviadas ao CORREIO, é possível ver uma fumaça bastante escura saindo de uma das janelas do oitavo andar do prédio. >