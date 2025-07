TAXA DE 50%

Tarifaço pode fazer cair preço da carne vermelha? Entenda

Profissionais do mercado da carne explicam impacto para os baianos

Larissa Almeida

Publicado em 23 de julho de 2025 às 07:00

Carne bovina Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Desde que a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros foi anunciada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o mercado da carne brasileira demonstrou preocupação - os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil quando se trata de bovinos. Junto com a preocupação do setor, surgiu uma expectativa de redução no preço da carne vermelha por parte de consumidores internos, diante dos empecilhos para a exportação. >

De acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), se o tarifaço tiver início no dia 1º de agosto, pode haver perdas de US$ 1,3 bilhão para o setor de carne bovina em 2025, valor que pode ultrapassar U$ 3 bilhões nos próximos anos. Com isso, o segmento deve buscar novos mercados, embora, inicialmente, a produção precise ser escoada dentro do país. >

Júlio César Melo, presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado da Bahia (Sincar-BA), explica que a Bahia não exporta carne, portanto, não será prejudicada. Dessa forma, se o tarifaço for adiante, os consumidores baianos vão poder comprar carne mais barata. “Sempre que sobra no mercado interno, não há o que fazer além de enviar para os locais que têm menor produção. Então, vai ter baixa de preço no Brasil inteiro”, projeta. >

Gerente do açougue Beef, em Brotas, Geilândio Domingos já se prepara para um eventual barateamento de preço. “Se a tarifa permanecer, vai ser preciso reduzir, porque não tem como permanecer o mesmo valor com essa tarifa”, afirma. >