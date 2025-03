JULGAMENTO NO STF

Procurador Geral diz que Bolsonaro era o chefe do golpe

Na denúncia, Gonet diz que "responsabilidade" pelos atos contra a ordem democrática são de "organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro"

O procurador geral da república, Paulo Gonet, afirmou que a "responsabilidade" pelos atos contra a ordem democrática são de "organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro". O trecho integra parte do relatório da denúncia contra o ex-presidente da república em processo movido no Supremo Tribunal Federal (STF). A Primeira Turma do STF iniciou, nesta terça-feira (25), a primeira sessão para analisar se deve ser recebida a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados de participação na tentativa de golpe de Estado em 2022. A PGR é o órgão de cúpula do Ministério Público Federal que atua em casos criminais que tramitam no STF. As informações do G1.>