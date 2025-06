VOCÊ LEMBRA?

Alexandre Frota retorna à Globo após 25 anos; saiba qual foi seu último personagem

Frota atuou em novelas, filmes e até no Congresso; relembre o papel que encerrou sua trajetória na Globo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2025 às 23:30

Alexandre Frota viveu par romântico com Gisele Fraga em 'Malhação.com' Crédito: Reprodução/Globoplay

Alexandre Frota (61), voltou a aparecer nas telinhas da Globo após mais de duas décadas longe da emissora. O retorno aconteceu no último domingo (09), no Domingão com Huck, durante a estreia da nova temporada da Batalha do Lip Sync. A presença do ator trouxe à tona lembranças de sua última participação em uma novela da casa: a quinta temporada de Malhação, exibida em 1999.>

Na trama juvenil, Frota interpretou o lutador Robson, um professor de jiu-jitsu contratado por uma academia. Apesar da aparência durona, o personagem era pacifista e passou por um processo de transformação pessoal após um episódio traumático com um aluno em coma. "Eu tive que orar, meditar, estudar muito para encontrar os meus próprios abismos e depois merecer o perdão", dizia Robson à personagem Priscila (Gisele Fraga).>

Um episódio marcante da época foi uma gafe do roteiro. Em uma cena com Beto (Jonas Torres), Robson afirma: "Com toda essa campanha contra o desarmamento, você ainda quer andar armado?". A frase gerou repercussão negativa por seu sentido contraditório e chegou a virar notícia na Folha de S. Paulo em maio de 1999.>

Após deixar a Globo, Frota passou por outras emissoras. No SBT, participou de Marisol (2002) e Meu Cunhado (2004). Na Record, esteve em Turma do Gueto (2004) e entre 2004 e 2011 viveu o Capitão Monumento no quadro "B.O.F.E. de Elite", do Show do Tom.>

No Domingão, Frota falou abertamente sobre sua trajetória intensa e cheia de reviravoltas: "De chefe de torcida do Flamengo a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians e deputado federal, minha vida tem sido muito intensa. Sofri muito, mas calado", afirmou em uma carta lida para Luciano Huck. O ator também relembrou um dos momentos mais controversos de sua carreira: "Em 2006, me tornei o principal ator de filmes adultos do país. Fiz isso para não morrer de fome".>