FAMOSOS

Alexandre Frota volta à Globo após 25 anos e fala sobre mágoa: 'A vida ensina a perdoar'

Ex-deputado e ator participa de novo quadro na Globo e desabafa sobre sua saída da emissora no fim dos anos 90

Uma mistura de nostalgia, superação e reconexão marcou o retorno de Alexandre Frota à TV Globo. Após 25 anos longe da emissora, o ator e ex-deputado vai aparecer no próximo domingo (08) na estreia da nova temporada do quadro Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck. >