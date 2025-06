5 DE JUNHO

Dia do Meio Ambiente: Confira 11 produções para repensar sua relação com o planeta

Veja o que assistir neste 5 de junho para entender a urgência da crise ambiental e climática

Este ano, a campanha oficial foca em #AcabarComAPoluiçãoPlástica, e a Coreia do Sul é a anfitriã das ações. A estimativa é alarmante: 7 bilhões de toneladas de plástico já viraram lixo no mundo desde 1950. E parte disso está nos oceanos, no solo e até dentro dos nossos corpos, microplásticos já foram encontrados em pulmões humanos.>