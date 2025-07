TURISMO

Londres no Brasil: conheça a cidade comparada à Europa em qualidade de vida

O município consegue manter um bom equilíbrio entre crescimento urbano e proteção ambiental

No interior do Paraná, uma cidade tem chamado atenção pela combinação rara entre desenvolvimento urbano, cuidado ambiental e bem-estar social.>

Com cerca de meio milhão de habitantes, ela reúne características que lembram grandes centros europeus: ruas bem cuidadas, arborização presente em todos os bairros, transporte funcional e uma sensação de segurança difícil de encontrar em boa parte do Brasil. >

A comparação com Londres pode parecer exagerada, mas não surge apenas por causa do nome. Fundada por imigrantes britânicos e japoneses na década de 1930, Londrina nasceu planejada e carrega até hoje uma forte marca de organização e urbanismo inteligente.>

Índices de país rico e ruas que comprovam os números

De acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IDH-M (indicador que mede o grau de desenvolvimento humano em municípios, estados e regiões metropolitanas do Brasil) local é de 0,824 — patamar comparável ao de países desenvolvidos. >

Mais do que um número alto, esse dado se reflete no cotidiano: acesso a serviços de saúde e educação, transporte público com cobertura eficiente e espaços públicos bem conservados.>

O Lago Igapó e o Parque Arthur Thomas são duas das áreas de lazer mais valorizadas pela população, combinando contato com a natureza e infraestrutura urbana. A prefeitura mantém políticas públicas ativas na área ambiental, com programas de reciclagem, recuperação de nascentes e preservação de parques.>

Ensino público forte e universidade de referência nacional

Outro diferencial da cidade está na educação. O município abriga uma das universidades estaduais mais reconhecidas do país, com cursos de graduação e pós-graduação bem avaliados e forte atuação em pesquisa, a Universidade Estadual de Londrina (UEL).>

Além disso, as redes pública e estadual mantêm escolas bem estruturadas, com projetos pedagógicos voltados à formação crítica e à preparação para o mercado de trabalho.>

Crescimento econômico sem perder o controle da cidade

Com economia diversificada, Londrina é um dos principais polos de desenvolvimento do Norte do Paraná. O agronegócio ainda tem papel importante, com destaque para o café, produto que impulsionou sua fundação, mas a indústria, o setor de serviços e o comércio também são pilares da geração de empregos.>