MUNDO SUSTENTÁVEL

Dia Mundial do Meio Ambiente reforça caminhos para futuro mais sustentável

Celebrada nesta quinta-feira (5), data propõe transformação de hábitos em prol da preservação ambiental

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado nesta quinta-feira (5). A data, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, nasceu como um alerta global sobre os desafios ambientais e a necessidade de preservação dos recursos naturais do planeta. Todos os anos, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) define um tema central para orientar debates, ações e campanhas. Em 2025, o foco está na poluição plástica. >

Neste ano, a celebração acontece sob a liderança da Coreia do Sul, país anfitrião do encontro, que também deve ser um marco nas negociações para a criação de um tratado internacional contra a poluição plástica, que a ONU espera concluir nesse ano. As metas incluem a redução da produção de plásticos de uso único, o fortalecimento de cadeias de reciclagem e a oferta de apoio técnico e financeiro a países em desenvolvimento para implementar políticas ambientais eficazes.>