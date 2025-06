DIA DO MEIO AMBIENTE

Parques de Salvador preservam fauna, flora e riqueza cultural soteropolitana

Capital baiana possui espaços de lazer, conhecimento, religiosidade e difusão da cultura em meio à fauna e flora

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2025 às 05:15

Parque Botânico de Salvador Crédito: Max Haack/Secom PMS

O dia 5 de junho celebra um marco especial: o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em uma cidade cercada de belezas naturais e paradisíacas como Salvador, a data ganha um novo contorno com a inauguração de mais um espaço verde. O Jardim Etnobotânico de São Marcos se junta a tanto outros espaços da capital baiana, como o Parque Zoobotânico, reinaugurado nesta terça-feira (3), para fazer de Salvador uma cidade mais consciente da preservação de suas riquezas naturais. >

Por via de regra, a etnobotânica compreende a relação entre o ser humano e o meio ambiente, com ênfase na floral e na forma como ela, por vezes, se entrelaça aos ritos culturais de um povo. O até então Jardim Botânico de Salvador é uma das áreas da cidade que agora abrigam um espaço etnobotânico, voltado à proteção e ao cultivo de espécies utilizadas em cultos afro-indígena-brasileiros, além de vegetais ameaçados de extinção. O parque é um espaço de estudo e conservação da Mata Atlântica, além de possuir fauna dos biomas do Cerrado e Caatinga, com uma concentrada de pelo menos 61 mil espécimes de vegetais.>

Parque Botânico de Salvador 1 de 4

Nesta quinta-feira (5), será inaugurado um novo espaço para preservar e valorizar essas tradições dos cultos de religiões de matriz africana e possibilitar que os visitantes do espaço tenham acesso a um percurso de vegetações sagradas que possuem relações com Orixás, como a aroeira e o dendezeiro. Além disso, a trilha se configura como uma rota de conhecimentos sobre a biodiversidade local.>

"Esse espaço florestado será um percurso de visitação que incluirá áreas de contemplação, onde serão apresentados vegetais e espécies que, porventura, tenham alguma relação com divindades de religiões de matriz africana", informa a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) de Salvador. O espaço fica localizado na Av. São Rafael, s/n, no bairro de São Marcos.>

A relação com a cultura religiosa também é presenciada no Parque Pedra de Xangô, localizado na Avenida Assis Valente, no bairro Cajazeiras X. O local onde funciona o parque hoje já foi área de quilombo, marcado pela forte presença de atividade religiosa. Hoje, a Pedra de Xangô é patrimônio cultural de Salvador e resguarda história pois está envolvida por uma vegetação remanescente de Mata Atlântica. >

Pedra de Xangô 1 de 5

Embora sempre tenha sido oficialmente o Parque Zoobotânico da Bahia, o nome oficial do Zoo de Salvador não costumava ser tão familiar. O espaço localizado no bairro de Ondina, foi reinaugurado nesta terça-feira. Com a repaginada após uma suspensão de atividades desde o carnaval, a flora do espaço ganhou mais destaque. Inclusive, está prevista para o segundo semestre deste ano mais uma etapa da reforma da área externa ao circuito padrão do espaço.>

Zoo de Salvador 1 de 4