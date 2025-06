TRABALHA DURO

Ex-Globo divide rotina de gari e ator de série ao mesmo tempo no Rio de Janeiro

Helio Amaral trabalha na Comlurb e está no elenco da série 'Até aonde ele vai?'

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2025 às 15:06

Hélio Amaral Crédito: Reprodução

Helio Amaral, de 32 anos, falou sobre a sua dura rotina de gari, no Rio, e ator. Isso mesmo, ele concilia os dois empregos. Trabalha de meia-noite às 6h varrendo as ruas da Zona Sul e usa o dia para gravar, ensaiar e estudar teatro. Ele integra o elenco da série Até aonde ele vai?, disponível na Univer Vídeo, com estreia prevista na TV aberta ainda em 2025.>

“Trabalho de madrugada justamente para eu ter o dia livre para eu me dedicar à arte, de forma geral. Dessa forma, eu consegui fazer meus cursos, workshops, conciliar com as gravações e minhas apresentações de teatro. Quando eu tenho uma gravação à noite, por exemplo, eu consigo me organizar para ter esse dia como folga, porque meus encarregados são muito compreensivos comigo, me apoiam e me incentivam”, contou.>

Nascido em Cavalcanti, criado em Sepetiba e morador do Vidigal, Helio começou cedo na arte. Aprendeu música na infância e se aproximou do teatro na adolescência. Ele é formado pela Escola de Teatro Le Monde e estuda atualmente na Casa de Artes de Laranjeiras (CAL).>

No currículo, tem participações em Amor de Mãe (2020), O Primeiro Natal do Mundo, A Jornada de João Castello e na série Rainha Líer, do Canal Demais. Também participou de coletivos como Nós do Morro (Vidigal) e Bando Cultural Favelado (Rocinha), além de ter dançado em Tributos, da TV Globo.>

Helio é pai solo de uma menina de 12 anos e tem um filho de 4, que vive com a mãe. Em 2023, começou a gravar um documentário com a Firjan sobre sua trajetória dupla como gari e ator, incluindo sua relação com a dança nas favelas.>