Autora de novelas de sucesso da Globo é confirmada na Flipelô 2025

Rosane Svartman participa da festa no dia 7 de agosto, ao lado de Elísio Lopes Júnior

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2025 às 14:58

Rosane Svartman Crédito: Divulgação

A autora Rosane Svartman, de novelas como Bom Sucesso (2019), Vai na Fé (2023) e Dona de Mim (2025), foi confirmada na programação da Flipelô 2025. A Festa Literária Internacional do Pelourinho será realizada entre os dias 6 e 10 de agosto no Centro Histórico de Salvador e homenageará o escritor baiano Dias Gomes.>

O bate-papo com Rosane acontece no dia 7 de agosto, na Vila Literária, no Largo Tereza Batista. Ela dividirá a mesa com Elísio Lopes Júnior, autor e diretor baiano, com mediação de Dimas Novaes.>

“Estou muito feliz em participar da Flipelô em homenagem ao Dias Gomes, que é uma inspiração, em uma mesa, um bate-papo com Elísio Lopes Júnior, que é um autor, diretor e roteirista que eu admiro tanto. E mediada por Dimas Novaes, que é um pensador, pesquisador, um craque. Olha, acho que vai ser demais. Espero por vocês”, disse Rosane.>

A Flipelô é gratuita e organizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, com apoio do Ministério da Cultura e patrocínio da Motiva, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.>

Outro nome confirmado é o escritor Raphael Montes, autor de Beleza Fatal. Ele tem oito livros publicados e várias obras adaptadas para TV e cinema. Montes também destacou a influência do homenageado da edição:>

“O Dias Gomes foi um gênio. Ele conseguia transformar a crítica social em entretenimento de massa e fazia isso com personagens fortes, diálogos marcantes e muito humor. Hoje, escrever para novelas continua sendo um baita desafio: o público mudou, os formatos também, mas a essência permanece. A gente ainda busca contar boas histórias que emocionem e façam pensar. Olhar para a obra do Dias é lembrar que é possível ser popular sem perder profundidade.”>

Ele também comentou sobre o evento: “Salvador tem uma energia única, e estar no Pelourinho, cercado de tanta história, cultura e literatura, é sempre inspirador”.>

A presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, Ângela Fraga, destacou que a presença de Raphael reforça a conexão da Flipelô com o homenageado da vez:>