POLÊMICA

Internautas se revoltam com Patrícia Poeta após entrevista com pais de jovem morto: 'Sensacionalista'

Internautas acusam o 'Encontro' de sensacionalismo ao exibir luto da família de Herus ao vivo

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2025 às 14:27

Patricia Poeta Crédito: Reprodução

Patrícia Poeta voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais após entrevistar os pais de Herus Guimarães, jovem morto durante uma operação do Bope em uma festa junina no Rio. A participação dos familiares, Mônica e Fernando Guimarães, no programa Encontro, da TV Globo, foi apontada por internautas como “desrespeitosa” e “sensacionalista”.>

“O que Patrícia Poeta faz no 'Encontro’ não é jornalismo, é sensacionalismo. Expor o luto de uma mãe ao vivo é desrespeito, não serviço. Dor não é entretenimento”, escreveu o usuário Vini Rigoletto na rede X (antigo Twitter).>

“Gente, como que o programa coloca essa mãe nesse estado ao vivo? Essa Patrícia Poeta e a produção desse negócio são bizarros!”, publicou outro internauta identificado como Igor.>

Críticas semelhantes foram feitas por uma usuária chamada Wanessinha: “É ridículo e muito vergonhoso o que o Encontro com Patrícia Poeta tem feito com familiares de vítimas de crimes cruéis. Essa mulher é tudo, menos jornalista porque só faz pergunta imbecil e no pior momento da vida dessas pessoas.”>

A apresentadora também virou alvo de deboche, com uma montagem sua circulando na internet em que aparece no cenário do Brasil Urgente, da Band, programa conhecido por abordar crimes violentos.>

Por outro lado, algumas mensagens destacaram a comoção de Poeta, que chorou junto com a mãe do jovem durante a entrevista. Ainda assim, o tom emocional do quadro foi considerado por muitos como invasivo.>