SEPARADOS

Virginia revela pedido das filhas após separação de Zé Felipe: 'Não julguem'

O casal, que ficou junto por cinco anos, tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2025 às 13:42

Virginia e Zé Felipe com os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Dias após anunciar o fim do casamento com Zé Felipe, Virginia Fonseca compartilhou um momento carinhoso ao lado das filhas, Maria Alice e Maria Flor. No vídeo publicado pela influenciadora, as meninas pedem para dançar uma música “do papai”, e são prontamente atendidas.>

Virgínia e Zé Felipe 1 de 23

A cena mostra Virginia perguntando quem quer dançar. As filhas, animadas, respondem e escolhem o hit *Mina Bandida*, de Zé Felipe. A influenciadora aparece dançando com as meninas e sorri ao som da música, que se popularizou com a ajuda dela própria, que já estrelou diversos clipes do cantor desde o início do relacionamento, em 2020.>

O casal, que ficou junto por cinco anos, tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A separação foi anunciada no último dia 27 de maio, em uma publicação conjunta nas redes sociais. No texto, Virginia e Zé Felipe afirmaram que continuam unidos como amigos e ressaltaram o compromisso em cuidar dos filhos, reforçando que a decisão foi tomada com sinceridade e respeito à história vivida.>

Leia o comunicado na íntegra:>

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos.>

Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.>

Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.>

Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.>