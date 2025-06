ESTÉTICA?

Filho de 7 meses de Virgínia aparece fazendo procedimento com laser; veja

Caçula de Virginia e Zé Felipe foi submetido à técnica na região da boca

Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao publicar nesta quinta-feira (5) um vídeo onde José Leonardo, filho caçula da influenciadora com Zé Felipe de apenas sete meses, aparece em meio a um procedimento com laser. Nas imagens, o pequeno está deitado e usando óculos de proteção escuros enquanto o laser está agindo na região da boca.>

“Até fazendo laser ele é gato”, comentou nos stories do Instagram onde mostra a criança. Um profissional com mão com luva azul aparece manuseando o equipamento no menino que não demostra incômodo.>